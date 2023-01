Mkhitaryan: «Vi rivelo il mio primo idolo nel calcio! Nazionale, un onore»

Henrikh Mkhitaryan è stato il protagonista della nuova puntata del format ‘Where are you from?’ proposto dall’Inter. Durante la sua intervista, il centrocampista nerazzurro ha rivelato quale sia stato il suo primo idolo nel calcio e l’onore di aver potuto indossare la maglia della sua nazionale.

PRIMO IDOLO – Henrikh Mkhitaryan non ha dubbi quando si tratta di scegliere il primo idolo nel calcio: «Il mio idolo nel calcio è stato mio padre, da cui ho preso la passione. È stato lui il primo a essere un modello per me, l’ho visto giocare solo nei video perché quando lui giocava io ero piccolo. Ma mi raccontavano che era un giocatore molto bravo e molto forte. Da calciatore io ho iniziato in Armenia ed è stato un grande onore indossare la maglia della nazionale per la quale ho dato il mio meglio».

Fonte: Canale Youtube ufficiale dell’Inter