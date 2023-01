FOTO – Inter-Verona, nerazzurri esultano: «Quanti abbracci per lui?»

Dopo l’importante vittoria di ieri sera a San Siro contro il Verona l’Inter ha pubblicato un contenuto social celebrando così il gol di Lautaro Martinez.

TWEET – L’Inter ha pubblicato un messaggio e una foto su Twitter a seguito del successo in casa contro il Verona, partita vinta grazie a un gol di Lautaro Martinez. Questa la didascalia e l’immagine condivisa dal Club nerazzurro per celebrare la rete decisiva dell’attaccante argentino. “Quanti abbracci per il 🐂? #ForzaInter“.

Fonte: Twitter Inter