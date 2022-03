Lautaro Martinez positivo al COVID-19: esito non ricevuto in Argentina

Lautaro Martinez ha contratto il Covid-19. Dopo l’annuncio della federazione argentina (vedi articolo) è arrivato anche quello dell’Inter

COMUNICATO − “FC Internazionale Milano comunica che Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di domenica prima della partenza per l’Argentina, dove sono in programma gli impegni con la propria nazionale. Il giocatore seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Fonte: Inter.it