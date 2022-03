Jacobelli: «Dybala? In Italia solo Inter ha mostrato interesse. A luglio…»

Xavier Jacobelli, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato della vicenda Dybala che a fine anno dovrebbe lasciare la Juventus

INTERESSE – Jacobelli parla a proposito del possibile futuro di Dybala: «Dybala via dalla Juventus? In Italia c’è solo una squadra che ha mostrato in questi mesi, sornionamente, grazie all’eleganza di Beppe Marotta, ed è l’Inter. In questo momento i nerazzurri ci stanno pensando eccome, dal 1° luglio potranno ingaggiare il talento argentino a parametro zero».