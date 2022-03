Juventus-Inter, Allegri fissa la ripresa degli allenamenti verso la sfida

Juventus-Inter è in programma dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, ha fissato la data per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida

RIPRESA – “Al Training Center Mister Massimiliano Allegri continuerà a lavorare con i giocatori rimasti a disposizione per iniziare a preparare la prossima sfida, il Derby d’Italia. Alla ripresa del campionato, infatti, i bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium l’Inter nel match valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Prima, però, qualche giorno di riposo: si tornerà in campo giovedì 24 marzo, al pomeriggio”.

Fonte: juventus.com