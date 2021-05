Zhang anche oggi pomeriggio è in sede con il management dell’Inter per definire i piani futuri. A partire dalla situazione Conte, con cui ancora non è stato trovato un punto d’incontro. Come riportato da “Sky Sport”, anche l’avvocato Capellini è presente sul posto. Novità in vista?

LAVORI IN CORSO – Anche l’avvocato Angelo Capellini (importante per il suo ruolo di “Uomo dei contratti”, ndr) è presente in sede in questo momento. Con il Presidente Steven Zhang e i dirigenti si discute la situazione creatasi all’Inter dopo la vittoria dello scudetto. All’ordine del giorno ovviamente il tema allenatore. Lo scenario non è ancora definito al 100% ma la strada sembra segnata: si va verso la separazione con Antonio Conte ma le parti sono sempre distanti sull’accordo. La separazione consensuale dovrà prevedere una buonuscita per l’attuale tecnico. E mentre avanza la protesta dei tifosi sotto la sede (vedi foto), all’interno bisogna iniziare a ragionare anche sugli eventuali successori di Conte. Tante le ipotesi fatte nelle ultime ore ma ancora nulla di definito. In un modo o nell’altro, si punta a chiudere il capitolo Conte entro 48 ore.