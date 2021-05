Ordine: «Terrapiattisti, crisi Inter non solo per Covid-19! La clausola per Conte…»

Ordine, noto giornalista sportivo, è intervenuto in collegamento su “Tutti Convocati”, programma di Radio 24. Qualche battuta sulle cause della crisi dell’Inter e sul perché Antonio Conte vuole una buona uscita per lasciare Milano

SFOGO − Franco Ordine tuona contro tutti coloro che non credevano alla crisi tra l’Inter e Antonio Conte: «I terrapiattisti dicevano che noi giornalisti volevamo rovinare la festa ma in realtà c’erano tanti problemi. E queste ore ne sono una dimostrazione. Non è soltanto colpa del Covid-19, ma la pandemia si aggiunge ad altro. Il problema di Suning è che andata in crisi la sua azienda. Quando ci sono stati i due cambi di proprietà, i debiti che c’erano li hanno accantonati. Conte vuole la buonuscita perché l’Inter vuole mettere la clausola di non allenare in altre squadre di Serie A, ecco perché vuole la buonuscita!».