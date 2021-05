Inter, Curva Nord sotto la sede: «Conte non si tocca! Zhang, responsabilità o lascia la città»

Messaggi da parte della Curva Nord sotto la sede dell’Inter a seguito delle indiscrezioni su un possibile addio di Antonio Conte e a un ridimensionamento della squadra.

STRISCIONI – La Curva Nord sta facendo sentire la propria voce a seguito delle voci su un addio di Antonio Conte all’Inter e a un ridimensionamento della squadra. Così stanno esponendo degli striscioni con messaggi eloquenti, rispetto a queste ipotesi, indirizzati al presidente Steven Zhang. Su questi striscioni, ripresi dal giornalista Franco Vanni, si legge in maniera chiara: “Ridimensionare i campioni è solo da co**ioni. Mister, staff e giocatori non si toccano“, e “Zhang prenditi le tue responsabilità o lascia la nostra città“. Di seguito le foto pubblicate su Twitter dall’inviato del quotidiano “La Repubblica” per l’Inter.