Dumfries non preoccupa: lunedì valutazioni! Le ultime su Brozovic – SM

Dumfries non è uscito benissimo dalla sfida contro la Sampdoria ma le sue condizioni non sembrano preoccupare in vista del Bayern Monaco e soprattutto della Juventus. Di seguito le ultime sull’olandese e sulle condizioni di Brozovic riportare da sportmediaset.it

VALUTAZIONI – Denzel Dumfries è uscito zoppicante dalla sfida con la Sampdoria ma le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione. L’olandese, che già subito dopo il match ha tranquillizzato i tifosi (vedi articolo), ha svolto una normale seduta di scarico. Le sue condizioni verranno rivalutate lunedì alla vigilia di Bayern Monaco-Inter.

SPERANZA – Marcelo Brozovic invece non è ancora pronto e prosegue con il lavoro personalizzato: il centrocampista croato è vicino al rientro ma molto probabilmente non partirà per Monaco di Baviera. Simone Inzaghi spera di poterlo riavere a disposizione per la trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus, in programma il 6 novembre. In infermeria intanto entra Danilo D’Ambrosio che non ha preso parte all’allenamento odierno per un problema agli adduttori che si trascina già da un po’ (vedi articolo). Le condizioni dell’esterno saranno rivalutate in settimana.