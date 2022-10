Udinese, altro stop! Contro la Cremonese arriva un pareggio per 0-0

Si ferma ancora la corsa dell’Udinese. La sfida contro la Cremonese termina per 0-0: i friulani scendono all’ottavo posto in classifica.

PAREGGIO – Cremonese ed Udinese si dividono la posta. Nella sfida delle 15 dello “Zini” di Cremona, le due squadre non vanno oltre lo 0-0. Nel primo tempo partono forte gli ospiti con Carnesecchi a dire di no prima a Pereyra e poi a Deulofeu. L’intraprendenza dei friulani, sul lungo periodo, scema ed escono fuori i padroni di casa che, ad inizio di secondo tempo, sfiorano il vantaggio con Bonaiuto: il destro a giro dell’attaccante, però, trova una grande risposta di Silvestri. La gara, però, non si sblocca e termina a reti bianche. Altro stop, quindi, per i bianconeri di Sottil, che dopo la sconfitta col Torino, conquistano un punto e rimangono a -2 dall’Inter, ora quinta. La squadra di Alvini resta invece in fondo alla classifica, con 5 punti conquistati.