FOTO − Dumfries festeggia per i tre punti e rassicura i tifosi dell’Inter

Protagonista durante Inter-Sampdoria, Denzel Dumfries prima festeggia per la quarta vittoria consecutiva in campionato e poi rassicura tutti sulle sue condizioni fisiche

TUTTO OK − Dumfries ha allarmato l’Inter e tutti i tifosi sia durante il riscaldamento del match poi stravinto contro la Sampdoria per 3-0 che nei minuti finali. L’olandese aveva accusato un forte dolore alla caviglia nel prepartita per un colpo subito da un compagno (vedi articolo) per poi rimanere a terra dopo un contrasto fortuito con Leris (vedi articolo) quasi a fine gara. Per fortuna niente di grave. Lo stesso giocatore ha prima esultato su Instagram e poi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni rispondendo ad un fan.

L’entusiasmo per il successo e subito dopo la rassicurazione.

Nessuna situazione grave per il difensore.