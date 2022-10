Calhanoglu ancora ‘perfetto’ in regia. Inter, col rientro Brozovic due strade

Hakan Calhanoglu, in Inter-Sampdoria, ha fornito l’ennesima prestazione totale in cabina di regia. Si avvicina però il rientro di Brozovic: per la squadra di Inzaghi due possibili strade da intraprendere

PERFETTO – Hakan Calhanoglu è stato determinante per la “rinascita” dell’Inter, partita male in stagione e ripresasi alla grande sia in Serie A che in Champions League. L’infortunio di Brozovic, paradossalmente, è stata la fortuna di Inzaghi che, spostando l’ex Milan in regia, ha dato nuova linfa alla squadra che ha ripreso subito a macinare gioco: un gioco più verticale e veloce, rispetto a quello lento ed orizzontale di inizio stagione. Si avvicina, però, il rientro del numero 77 nerazzurro, fermo per infortunio da metà settembre: per la squadra di Inzaghi si aprono due possibili strade da intraprendere.

PERCORSO – Inzaghi adesso ha due opzioni da esplorare al rientro di Brozovic: la prima, e meno probabile, è che Calhanoglu mantenga il suo posto da titolare in regia, con Brozovic relegato al ruolo di vice. Impensabile rinunciare al miglior centrocampista della scorsa edizione della Serie A, anche al netto di un rendimento super del turco in quella posizione e dell’inizio di stagione in chiaroscuro del croato. La seconda opzione, invece, riguarda l’utilizzo del doppio-play: Brozovic e Calhanoglu in campo insieme, con Mkhitaryan a partire dalla panchina. Con due trattatori di palla di quel livello in campo, l’Inter dovrebbe avere ancor più equilibrio, senza perdere la verticalità che Calhanoglu è in grado di dare in mezzo al campo. Inzaghi saprà sfruttare le armi a sua disposizione?