Juventus, Allegri perde un’altra pedina per infortunio! Salta l’Inter

Un altro stop per la Juventus di Allegri. Oltre ad Iling-Junior (vedi articolo), l’allenatore bianconero dovrà rinunciare anche ad un altro elemento

STOP – Non c’è pace per la Juventus di Allegri che, dopo Iling-Junior, perde un’altra pedina, questa volta al centrocampo. Si tratta di Weston McKennie: per il centrocampista, uscito nel corso di Lecce-Juventus, un problema al retto femorale che lo costringerà a saltare i prossimi impegni dei bianconeri, inclusa la sfida all’Inter in programma sabato 6 novembre.

Fonte: Sportmediaset.it