UFFICIALE – Champions League, calendario ottavi: Inter-Porto, date e orario

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League questa mattina ha detto che sarà Inter-Porto la doppia sfida che attenderà la squadra di Inzaghi (vedi articolo). L’UEFA ha appena comunicato le date delle partite: ecco il calendario.



CHAMPIONS LEAGUE – CALENDARIO OTTAVI DI FINALE

Milan-Tottenham andata martedì 14 febbraio ore 21, ritorno mercoledì 8 marzo ore 21

PSG-Bayern Monaco andata martedì 14 febbraio ore 21, ritorno mercoledì 8 marzo ore 21

Borussia Dortmund-Chelsea andata mercoledì 15 febbraio ore 21, ritorno martedì 7 marzo ore 21

Club Brugge-Benfica andata mercoledì 15 febbraio ore 21, ritorno martedì 7 marzo ore 21

Eintracht Francoforte-Napoli andata martedì 21 febbraio ore 21, ritorno mercoledì 15 marzo ore 21

Liverpool-Real Madrid andata martedì 21 febbraio ore 21, ritorno mercoledì 15 marzo ore 21

Inter-Porto andata mercoledì 22 febbraio ore 21, ritorno martedì 14 marzo ore 21

RB Lipsia-Manchester City andata mercoledì 22 febbraio ore 21, ritorno martedì 14 marzo ore 21

Da ricordare che, come già in vigore dalla scorsa stagione, i gol segnati in trasferta non valgono più doppio: in caso di parità al 180′ tempi supplementari ed eventuali rigori. Venerdì 17 marzo alle ore 12 il sorteggio di quarti e semifinali di Champions League.