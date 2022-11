Tronchetti Provera: «KO Inter che fa male perché era in ripresa. Un tema»

L’ex dirigente dell’Inter Marco Tronchetti Provera ha parlato su Gr Parlamento del KO dell’Inter contro la Juventus. Rammarico e delusione vista anche la valenza del match

DISPIACERE − Le parole di Tronchetti Provera all’indomani della sconfitta contro la Juventus: «Fa molta male il KO perché l’Inter era in una fase di ripresa. Ha mostrato debolezze e toglie motivazioni vista la distanza dal vertice. C’è molto rammarico vista anche la valenza della partita, il derby d’Italia. Si tratta di distanze in passato non recuperate, c’è da dare fiducia alla squadra. Ben figurare in Champions League e riprendere la marcia in campionato. Assenza Lukaku ha pesato ma il tema vero rimane l’impostazione della difesa. Nel primo tempo ha fatto vedere un buon calcio, ma non ha concretizzato nulla. Andato tutto storto. Record di gol subiti in trasferta, situazione che richiedere una riflessione».