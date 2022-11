Barzaghi: «Inter paga le occasioni sprecate! Scontri, diretti un problema»

Matteo Barzaghi in collegamento con gli studi di Sky Sport parla di Juventus-Inter sottolineando due considerazioni dopo la sconfitta all’Allianz Stadium.

CONSIDERAZIONI – Barzaghi parla così di Juventus-Inter: «Si devono fare due considerazioni: la prima è sui gol sbagliati, perché l’Inter paga le tante occasioni da gol sprecate. La seconda cosa sono gli scontri diretti in campionato: Lazio, Milan, Roma e Juventus. Inzaghi ha perso tutti gli scontri diretti anche con un po’ di nervosismo e sprecando tante chance. L’idea di Inzaghi era quello di rosicchiare qualcosa dalla vetta ma continuando così rischia addirittura ad arrivare con tanti punti di distanza. Come se mancasse un po’ di personalità per vincere questo tipo di partite».