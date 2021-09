Bastoni da verificare per Inter-Bologna: risposte dall’allenamento di oggi

Alessandro Bastoni non è ancora al meglio ed è in dubbio per Inter-Bologna di domani. Il difensore sarà valutato nell’allenamento di questo pomeriggio, Inzaghi pronto a dare ancora fiducia a Dimarco nel caso non volesse prendere dei rischi.

Archiviata la sconfitta beffarda in Champions League contro il Real Madrid, l’Inter si rituffa nel campionato. Domani al “Giuseppe Meazza” arriva il Bologna per una sfida valida per la quarta giornata di Serie A che presenta alcune potenziali insidie. Secondo Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, c’è ancora in dubbio Alessandro Bastoni. Il difensore, che ha saltato l’ultima di campionato contro la Sampdoria per un problema accusato in nazionale, ha stretto i denti per giocare contro il Real Madrid, ma è ancora in dubbio. Simone Inzaghi farà le sue valutazioni nell’allenamento di questo pomeriggio e deciderà se prendere dei rischi, anche in considerazione del fatto che l’Inter è ora attesa da un ciclo di partite ravvicinate. Nel caso Bastoni non dovesse farcela, come a Genova, c’è in rampa di lancio Federico Dimarco.