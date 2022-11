Mondiali, 1-1 tra Stati Uniti e Galles: in gol un figlio d’arte! L’Olanda osserva

Termina 1-1 la sfida del Gruppo B dei Mondiali tra Stati Uniti e Galles. Apre la rete di Timothy Weah, figlio del grande ex attaccante George, nel primo tempo. Risponde Gareth Bale su rigore nella ripresa. Osserva con attenzione l’Olanda di Dumfries e de Vrij, che potrebbe trovare proprio una delle due in caso di passaggio agli ottavi di finale.

VITTORIA DI MISURA – Si chiude dopo la bellezza di 10 minuti di recupero la sfida del gruppo B dei Mondiali tra Stati Uniti e Galles. Nel primo tempo meglio gli statunitensi, che al 36′ sbloccano il risultato con un perfetto inserimento del figlio d’arte Timothy Weah: tocco e gol dell’1-0. Nella ripresa reagisce il Galles, che esce soprattutto nel finale. Al minuto 82 intervento sconsiderato di Zimmermann su Gareth Bale in area di rigore: l’arbitro concede la massima punizione e sul dischetto si presenta proprio il capitano della selezione gallese che non sbaglia e fissa il risultato sul punteggio di 1-1. Nel finale entrambe le squadre provano a trovare il gol vittoria, ma la gara termina in pareggio. Un punto a testa, con Inghilterra prima da sola a tre punti e Iran ultimo a 0.