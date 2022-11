De Ligt: «Abbiamo vinto, questo è importante. Ecuador? De Vrij…»

Matthijs De Ligt analizza la vittoria dell’Olanda contro il Senegal nel secondo match del girone A. L’ex giocatore della Juventus parla anche di un connazionale ancora in Serie A, ovvero Stefan De Vrij

ABBIAMO VINTO – Ecco le parole di De Ligt, intervistato a Voetbal International, riguardo alla vittoria dell’Olanda contro il Senegal: «Abbiamo vinto, questa è la cosa più importante. Sapevamo che contro i campioni d’Africa non è facile. L’hai visto nel primo tempo. È stata dura. Sono anche molto forti fisicamente, cosa con cui abbiamo avuto difficoltà all’inizio. Titolare con l’Ecuador? Penso che l’allenatore della Nazionale guardi a ciò di cui ha bisogno partita per partita. Sapevamo che sono forti fisicamente, con i loro cross e angoli. Timber, De Vrij, hanno fatto tutti un lavoro fantastico in passato. Per me è molto speciale giocare ai Mondiali».