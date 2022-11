Dzeko, Prosinecki stravede: «Con lui in campo altra Bosnia, è un leader!»

Dzeko è il trascinatore della Bosnia Erzegovina. Il centravanti dell’Inter ha tanti estimatori in patria, tra questi l’ex giocatore Igor Prosinecki. Leader e fattore assoluto

TRASCINATORE − Le parole dell’ex CT della Bosnia, Prosinecki, ha esaltato Dzeko: «Ogni partita della nazionale è importante, abbiamo vinto il girone B della Nations League. Non credo sia facile, seguo tutte le partite, hanno giocato bene bene, il che è stato molto importante a differenza di altre partite precedenti. Un fattore importante per la Bosnia-Erzegovina è Edin Dzeko, quando gioca lui è tutto diverso. È un leader non solo in termini di qualità. Con Dzeko ancora in attività, la Bosnia può ambire a qualcosa di grande». Le sue parole a Reprezentacija.ba.