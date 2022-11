Il Messico vince con l’Arabia Saudita ma la festa è solo per i polacchi!

Inutile la vittoria del Messico sull’Arabia Saudita per 2-1. Agli ottavi di finale vanno Argentina e Polonia. Quest’ultima sconfitta in contemporanea proprio da Messi e compagni

ENTRAMBE ELIMINATE − Il Messico prova di tutto per passare il turno ma alla fine non riesce nell’impresa. I messicani dominano il match contro l’Arabia Saudita andando praticamente sul 2-0 con grande semplicità grazie alle reti di Martin e Chavez. Reti tutte nel secondo tempo. Fantastica in particolare la seconda rete messicana realizzata su punizione. Primo gol su punizione del Messico nella sua storia al Mondiale. Con la Polonia, che sta perdendo in contemporanea contro l’Argentina, è tutto in parità. L’unica differenza decisiva sono le ammonizioni: sette per i messicani, cinque per i polacchi. Basta solo un gol per andare agli ottavi. Ma nel finale, rovina la possibile festa messicana Al Dawsari che gela Tata Martino realizzando il 2-1. Gol che condanna il Messico. Agli ottavi di finale vanno Argentina e Polonia.