Messi sbatte contro Szczesny ma l’Argentina passa lo stesso: Polonia KO

Termina 0-2 Polonia-Argentina. Al 974 Stadium, la Seleccion vince e convince contro i polacchi. Messi sbaglia ma ci pensano altri due a risolvere la pratica. Agli ottavi di finale ci sarà l’Australia. Polonia che passa lo stesso per maggior numero di punti fair play. Cinque ammonizioni contro le sette del Messico

VITTORIA CONVINCENTE − L’Argentina doveva vincere contro la Polonia e Messi e compagni non deludono. La Seleccion si regala la miglior partita, ad oggi, del suo Mondiale vincendo e convincendo. La squadra di Lionel Scaloni mette subito sotto la formazione polacca, molto remissiva e più orientata a difendere il pareggio che a pungere i sudamericani. La prima frazione di gioco è un duello tutto personale tra Messi e Szczesny con la Pulce che si infrange contro le mani del portiere della Juventus. L’episodio più clamoroso al 39′. Fallo da rigore su Messi abbastanza discutibile, dal discetto va proprio Leo che si fa ipnotizzare dal bianconero. Fantastica la sua reattività. Nella ripresa, il canovaccio non cambia: l’Argentina gioca e la Polonia guarda. Pronti-via e l’Albiceleste passa in vantaggio: duetto fra Di Maria e Molina sulla fascia destra, cross basso di quest’ultimo e preciso diagonale a fil di palo di Alexis Mac Allister. La squadra di Scaloni non si ferma e al 67′ trova il raddoppio: azione tutta di prima e grande conclusione all’incrocio di Julian Alvarez. Nel finale, c’è spazio anche per Lautaro Martinez che spreca una clamorosa occasione ciabattando di destro.