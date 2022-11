FOTO − L’Argentina vince e vola agli ottavi del Mondiale, Correa fa festa!

L’Argentina ha battuto bene la Polonia volando da prima del girone C agli ottavi di finale del Mondiale. Anche Joaquin Correa dell’Inter, escluso per infortunio dalla kermesse, festeggia sui social

ESULTANZA − L’Argentina festeggia per il passaggio del turno agli ottavi di finale del Mondiale. La Seleccion, battendo la Polonia 2-0, ha staccato il pass per le migliori sedici del Mondo. Qui sfiderà l’Australia. Anche il Tucu Correa festeggia per il grande traguardo dei propri compagni. L’attaccante dell’Inter, escluso dal Mondiale per infortunio, soddisfatto per la sua Nazionale. Eloquente la sua storia su Instagram.

L’altro attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, è entrato solo nel finale.