Inghilterra, tutto facile con il Senegal: 3-0 e big match ai quarti di finale

Tutto facile per l’Inghilterra contro il Senegal: un 3-0 che non lascia scampo alla nazionale africana. Ora arriva il big match ai quarti di finale, contro la Francia vincente per 3-1 sulla Polonia.

PROSSIMO TURNO – Dura solo 38 minuti la resistenza del Senegal contro l’Inghilterra. Proprio nel finale di primo tempo, infatti, è il gol di Jordan Henderson ad aprire le marcature. Prima che arrivi il fischio per mandare le squadre all’intervallo, gli albionici colpiscono ancora: questa volta è Harry Kane a sfruttare una grande giocata di Jude Bellingham per trovare il 2-0 e il suo primo gol a questi Mondiali. Nel secondo tempo ci pensa poi Bukayo Saka a mettere definitivamente in ghiaccio il risultato con il gol del 3-0. Per la nazionale guidata da Gareth Southgate arriva un quarto d finale di tutto rispetto, contro la Francia vincente oggi per 3-1 sulla Polonia.