FOTO – Asllani, grande gioia per il ritorno in campo: «Tornati a casa»

L’Inter è tornata a lavorare in campo in vista della seconda parte di stagione, partendo oggi per il mini ritiro a Malta. Kristjan Asllani ha espresso tutta la sua felicità, pubblicando un post sui suoi canali social ufficiali.

DI NUOVO A CASA – Kristjan Asllani abbraccia Danilo D’Ambrosio ed esprime tutta la sua gioia per il ritorno al lavoro con la maglia dell’Inter. I nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano Gentile venerdì per preparare la seconda parte di stagione, partendo oggi per il mini ritiro a Malta. Il centrocampista albanese, sul suo profilo Instagram ufficiale, ha espresso tutta la sua gioia: “Tornati a casa“. Con l’occasione, ora, di convincere Simone Inzaghi a dargli più minuti in campo.

Questo il post del centrocampista nerazzurro.