Il Giappone batte 2-1 la Spagna! Entrambe però agli ottavi dei Mondiali

Il Giappone dà filo da torcere alla Spagna, nell’ultima partita valida per la qualificazione agli ottavi dei Mondiali. Dopo lo svantaggio del primo tempo, i giapponesi ribaltano tutto nei secondi 45′ con una prestazione di forza e due gol. Entrambe le squadre passano il turno, a discapito delle altre due avversarie del gruppo E.

QUALIFICATE – Tante sorprese in Giappone-Spagna, ultima partita del girone a eliminazione dei Mondiali. Nel primo tempo gli spagnoli conducono il gioco e mettono al sicuro il risultato sin dall’11′. Il gol di Álvaro Morata, infatti, firma l’iniziale vantaggio della Spagna. Il Giappone, però, non ha intenzione di arrendersi e alla ripresa ritorna in campo con grande voglia e spirito di squadra. Il pareggio dei giapponesi, infatti, arriva subito. Al 48′ il nuovo entrato Ritsu Dōan si serve di una disattenzione della Spagna e calcia forte dal limite dell’area. Il Giappone sfrutta il momento positivo e acquista velocità e determinazione, soprattutto in fase di ripartenza, al contrario degli spagnoli che, invece, si spengono. La conclusione di Ao Tanaka, al 51′, ribalta del tutto la partita dei Mondiali. Il gol del 2-1 del Giappone, però, ci mette un po’ prima di essere convalidato. Il pallone, nel momento dell’assist, sembrava essere uscito fuori dalla linea di fondo. Dopo un lungo check, l’arbitro assegna l’ufficiale vantaggio ai giapponesi. Gli spagnoli escono battuti dallo scontro, ma possono comunque sorridere. Giappone e Spagna si qualificano agli ottavi dei Mondiali, a discapito delle altre due avversarie del gruppo E (vedi articolo).