Havertz rimonta tutto, ma la Germania è fuori! Con la Costa Rica termina 2-4

Incredibile quanto successo in Costa Rica-Germania, una partita rocambolesca terminata sul punteggio di 2-3 con la contro-rimonta dei tedeschi nel secondo tempo. I tedeschi però escono fuori dal Mondiale. Decisiva la vittoria del Giappone contro la Spagna.

CLAMOROSO – La Germania vince in rimonta 2-4, ma il suo Mondiale termina clamorosamente in anticipo. Decisiva la vittoria del Giappone contro la Spagna che sancisce l’uscita dai tedeschi. Primo tempo letteralmente dominato dalla squadra allenata da Flick con il gol di Gnabry. Nei primi quarantacinque minuti di gioco spreca tanto ed è troppo leziosa in alcune circostanze. Nel secondo tempo la rimonta della Costa Rica prima con Tejeda e poi con Vargas. Succede tutto in quattro minuti: prima la rimonta del Giappone, poi il gol del pareggio della Costa Rica e al 70′ anche la rimonta. Ci pensa Kai Havertz a rimontare tutto dopo appena tre minuti con il gol del pareggio. Poi la Germania dilaga ancora con Havertz all’85’ e Fullkrug al 91′, ma è tutto inutile perché il Mondiale termina ai gironi con Giappone e Spagna agli ottavi.