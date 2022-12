Reggina-Inter, già da domani la vendita dei biglietti. Anche settore ospiti

Reggina-Inter è una delle amichevoli che riempiranno il mese di dicembre, ancora senza partite ufficiali visti i Mondiali (vedi articolo): da domani la vendita dei biglietti. La società calabrese apre anche il settore ospiti del Granillo.

REGGINA-INTER, BIGLIETTI IN VENDITA! – Quattordici anni dopo. Passato, presente e futuro. Reggina e Inter tornano in scena allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, giovedì 22 dicembre alle ore 18:00, per un evento che porterà con sé momenti indimenticabili e forti emozioni.

PRELAZIONE ABBONATI

Il club riserverà, ai tifosi in possesso di abbonamento per la stagione 2022/23, una fase di prelazione per l’acquisto del tagliando, nei giorni e negli orari di seguito indicati:

STADIO ORESTE GRANILLO (LATO TRIBUNA OVEST)

– Venerdì 2 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (no stop);

– Sabato 3 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (no stop);

– Domenica 4 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (no stop).

REGGINA OFFICIAL STORE (CORSO GARIBALDI, 505)

– Venerdì 2 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

– Sabato 3 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

– Domenica 4 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Sarà possibile acquistare i tagliandi anche sul portale VivaTicket.

VENDITA LIBERA

Terminata la fase di prelazione riservata agli abbonati, a partire dal pomeriggio di lunedì 5 dicembre sarà attiva la vendita libera per tutti i settori dello stadio Oreste Granillo. Nei prossimi giorni saranno comunicati date e orari.

REGGINA-INTER – PREZZI BIGLIETTI

Curva Sud intero 20 euro Under-14 15 euro

Curva Nord intero 20 euro Under-14 15 euro

Tribuna Ospiti intero 20 euro Under-14 15 euro

Tribuna Est intero 30 euro Under-14 25 euro

Ovest Laterale intero 50 euro Under-14 30 euro

Ovest Centrale intero 75 euro Under-14 50 euro

Tribuna VIP intero 100 euro Under-14 100 euro

Il costo si intende escluso di diritto di prevendita.

Fonte: reggina1914.it