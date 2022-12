Croazia-Belgio, Lukaku ci prova ma sbaglia di tutto! 0-0, avanti Brozovic

La Croazia di Brozovic e il Belgio di Lukaku si sono affrontate nel match valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo F dei Mondiali in Qatar. Il centrocampista è sceso in campo dal 1′ mentre per l’attaccante belga la partita è iniziata nel secondo tempo. Il numero 90 dell’Inter sbaglia diverse occasioni, la sfida termina 0-0: agli ottavi Marocco (vedi report) e Croazia

PRIMA FRAZIONE – La Croazia di Marcelo Brozovic e il Belgio di Romelu Lukaku si sono affrontare nella sfida da dentro o fuori per la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Inizia forte la Croazia che si rende subito pericolosa con l’ex nerazzurro Perisic. Al 15′ viene fischiato un rigore alla Croazia, Modric va dal dischetto ma l’arbitro stoppa tutto per controllare al VAR: rigore revocato per posizione di fuorigioco di Lovren nell’azione del contatto incriminato tra Carrasco e Kramaric. Si rimane sullo 0-0 fino al 45′.

INGRESSO IN CAMPO – A inizio ripresa entra Lukaku in campo e il Belgio crea di più. Al 49′ traversone di De Bruyne per il colpo di testa di Lukaku, salva tutto Livakovic. Al 53′ ci prova Brozovic che batte di prima intenzione e impegna Courtois, poco dopo ci riprova Modric ma risponde ancora il portiere belga. Al 60′ doppia occasione sui piedi di Carrasco e sulla testa di Lukaku: il primo non riesce a colpire bene mentre l’interista si divora un gol a porta vuota colpendo il palo. Al 62′ è ancora Lukaku il protagonista: De Bruyne mette la palla al centro per la testa del numero 9 che ancora una volta sbaglia a porta vuota. Non è serata per Lukaku che pur dimostrando di essere vivo all’86’ sbaglia ancora un gol clamoroso davanti alla porta. Ancora all’89’ occasione enorme ed ennesimo errore di Lukaku.