UFFICIALE – Inter e Reggina in amichevole coi fratelli Inzaghi contro: ecco data e orario

L’Inter giocherà in amichevole contro la Reggina nella preparazione alla ripresa della Serie A. Le due squadre si affronteranno al Granillo di Reggio Calabria, nella sfida particolare fra i due fratelli Inzaghi.

LA GARA – “Altra amichevole per l’Inter nel mese di dicembre. Dopo l’impegno di Siviglia con il Betis fissato per il 17 dicembre, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo giovedì 22 dicembre alle 18:00 allo Stadio Oreste Granillo. Di fronte la Reggina, formazione di Serie B allenata da Filippo Inzaghi. In vista della ripresa del campionato, prevista per il 4 gennaio con l’impegno casalingo contro il Napoli, i nerazzurri dunque sfideranno la Reggina: un confronto che manca dalla stagione 2008/2009, anno dell’ultimo doppio confronto in Serie A tra le due formazioni”.

Fonte: inter.it