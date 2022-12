Marocco batte il Canada e si qualifica! Primo posto per Ziyech e compagni

Canada-Marocco termina con il punteggio di 1-2. Per la Nazionale africana una storica qualificazione agli ottavi del Mondiale. Decisive le reti di Ziyech ed En-Nesyri

QUALIFICAZIONE – Successo per il Marocco che condanna il Canada alla terza sconfitta su tre partite in questo Mondiale. Succede tutto nel primo tempo: ad aprire le marcature Ziyech che al 4’sfrutta un errato disimpegno di Borjan e deposita in rete con un delizioso pallonetto. Il raddoppio arriva al 23′ con En-Nesyri che con un preciso tiro insacca dopo un lancio perfetto di Hakimi. Il match sembra già chiuso ma al 40′ il Canada accorcia le distanze grazie all’autogol di Aguerd. Nella ripresa i nordamericani provano in tutti i modi ad evitare la sconfitta, ma il Marocco si chiude e porta a casa il primo posto nel girone e la qualificazione agli ottavi.