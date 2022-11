Belgio approfitta del pareggio della Croazia, ma soffre senza Lukaku – CdS

Vince il Belgio dopo che si fa dominare dal Canada, decisivo il gol di Batshuayi che sostituisce momentaneamente Romelu Lukaku, ma l’assenza dell’attaccante dell’Inter, secondo il Corriere dello Sport, si sente.

SENZA LUKAKU – Il Belgio soffre non poco contro il Canada, apparsi vogliosi e affamati a differenza dei “diavoli rossi” che alla prima al Mondiale se la vedono grigia contro Alphonso Davies e compagni. Il Belgio di Roberto Martinez soffre e non poco l’assenza di Romelu Lukaku, la sua assenza non facilita i piani ma al suo posto Batshuayi riesce ad indirizzare la partita con un gol “alla Lukaku” con il mancino, praticamente allo scadere dei primi quarantacinque minuti di gioco. L’attaccante dell’Inter resta a guardare in tribuna per tutta la partita ma continua a lavorare per il ritorno in campo. L’obiettivo Croazia è la cosa più importante per lui in questo momento.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Colombo