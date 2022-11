Okafor piace all’Inter! Ausilio incontra il Salisburgo e segue altri due talenti – TS

Okafor è il nome nuovo per l’attacco dell’Inter, che già da gennaio valuterà la possibilità di rinforzare il reparto offensivo tenendo conto sempre della priorità Thuram. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, il nome dell’attaccante svizzero è solo uno dei talenti seguiti dai nerazzurri in questo periodo. Sarebbero altri due i gioiellini segnati sul taccuino di Ausilio, che ha già incontrato la dirigenza austriaca.

COLPO IN ATTACCO? – Il giocatore che più si sta mettendo in mostra con la maglia del Salisburgo è Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2002 che in questa stagione ha già segnato 10 gol in ventidue gare, attirando su di sé anche l’interesse del Milan. Ma il giovane attaccante è solo uno dei talenti in vetrina del club austriaco. L’Inter, così come diversi club in Europa, guardano con attenzione in casa Salisburgo e i nerazzurri avrebbero già mosso i primi passi. Una ventina di giorni fa, quando la squadra austriaca è arrivata a Milano per affrontare il Milan in Champions League, Piero Ausilio si è recato nell’albergo del Salisburgo per fare due chiacchiere con Mario Gomez, ex attaccante oggi direttore tecnico del gruppo Red Bull. Il dirigente dell’Inter, oltre aver concordato l’amichevole da disputare a Malta il prossimo 7 dicembre, ha voluto far presente come l’Inter sia interessata ad alcuni gioielli del club.

ALTRI TRE – Gli occhi della dirigenza dell’Inter sono caduti anche su altri giocatori del Salisburgo, tutti nati tra il 2001 e il 2003. In particolare il 21enne Luka Sucic, centrocampista croato convocato anche in questo Mondiale (ieri rimasto in panchina contro il Marocco). Poi anche il 19enne Maurits Kjaergaard e il ventunenne Nicolas Seiwald. Tutti giocatori di grande talento abili nel giocare a centrocampo.

