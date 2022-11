Croazia, delusione Mondiale. Brozovic in campo cerca di fuggire: la pagella – TS

Una Croazia deludente si ferma alla prima giornata con il Marocco dopo un pareggio per 0-0. Non esaltante la prestazione di Marcelo Brozovic secondo i colleghi di Tuttosport.

BROZOVIC 6 – La Croazia pareggia 0-0 alla prima dopo aver impattato contro il muro del Marocco. Dei vice campioni del 2018 si vede ben poco in campo, anche perché nei nomi la squadra è anche diversa rispetto quattro anni fa. Non proprio esaltante la prestazione di Marcelo Brozovic, meglio sicuramente in altre occasioni. Appena sufficiente la prestazione del centrocampista dell’Inter che, a detta del quotidiano di Torino, viene pressato continuamente dai centrocampisti marocchini mentre lui cerca di fuggire anche dalla sua stessa classe.

Fonte: Corriere dello Sport – Cristiano Tognoli