Argentina, cambio schema per Lautaro Martinez? Cambi sicuri col Messico

L’Argentina è attesa sabato alle 20 già da un match dentro o fuori col Messico, dopo la rovinosa sconfitta contro l’Arabia Saudita di due giorni fa. Lautaro Martinez potrebbe essere protagonista di un cambio di schema.

LAUTARO MARTINEZ CHIAMATO AL RISCATTO – Che l’Argentina cambi qualcosa per affrontare il Messico è sicuro. Lionel Scaloni non è rimasto contento della prestazione della Seleccion, perciò alcune modifiche sono inevitabili per sabato. Non era al meglio Cristian Romero, ha fatto male e al suo posto ci sarà Lisandro Martinez. Dubbi sulle fasce: Gonzalo Montiel o Nahuel Molina a destra, Nicolas Tagliafico o Marcos Acuna. A centrocampo Alexis Mac Allister ed Enzo Fernandez insidiano più il posto di Alejandro Gomez che di Leandro Paredes. Poi c’è l’attacco. Secondo TyC Sports si profila un inserimento di Julian Alvarez, centravanti come Lautaro Martinez. La presenza della punta del Manchester City porterebbe a un cambio di modulo per Argentina-Messico, non pensando di escludere il numero 10 dell’Inter.