Singo non più in scadenza, ma per l’Inter possibilità di trattare e subito – TS

Singo era segnalato fra i giocatori in scadenza, ma Tuttosport segnala come in realtà non sia così. In ogni caso, il Torino può pensare di cederlo a gennaio e c’è anche l’Inter fra le squadre interessate.

RINNOVO PER CEDERLO – Il Torino ha esercitato l’opzione per allungare il contratto di Wilfried Singo dal 2023 al 2024. Una mossa per evitare di doverlo svendere subito, ma che non esclude la cessione a gennaio. Tuttosport parla di circa dieci milioni di euro come valutazione fatta da Urbano Cairo a fine stagione, ma nel prossimo mercato si può trattare lo stesso. Su Singo c’è la Juventus, ma il quotidiano parla anche di Inter, Milan e Napoli.

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini