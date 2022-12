Argentina-Australia, Scaloni perde uno in attacco ma Lautaro Martinez non sicuro

L’Argentina giocherà domani sera alle 20 con l’Australia negli ottavi dei Mondiali (vedi calendario). Scaloni perde uno dei componenti del tridente d’attacco ma, per TyC Sports, non è scontato che torni Lautaro Martinez dal 1′.

POCO CONVINCENTE – Lautaro Martinez non ha ancora fatto granché ai Mondiali e rischia di non tornare titolare nemmeno domani in Argentina-Australia. Per TyC Sports l’attaccante dell’Inter resta in ballottaggio con Julian Alvarez, che ha giocato al suo posto (e segnato) contro la Polonia mercoledì. Lionel Scaloni dovrà sostituire Angel Di Maria, che per un infortunio è quasi scontato che salterà la partita. Al suo posto Alejandro Gomez o Angel Correa. L’unica certezza nel tridente è Lionel Messi, che deve farsi perdonare il rigore che si è fatto parare due giorni fa da Wojciech Szczesny. Questa la probabile formazione di Scaloni per Argentina-Australia, secondo TyC Sports: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, J. Alvarez o Lautaro Martinez, A. Gomez o Correa.