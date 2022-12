La Juventus ammette: nuovo progetto di bilancio! Con 239,3 milioni di perdite

Dopo il caso legato agli stipendi la Juventus è costretta a intervenire in maniera immediata. Lo fa con un nuovo progetto di bilancio, dove esce fuori una perdita di 239,3 milioni di euro.

L’AMMISSIONE – “Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato un nuovo progetto di bilancio d’esercizio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022 che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, prevista il 27 dicembre 2022, in unica convocazione, presso l’Allianz Stadium nonché un nuovo bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022″. Qui il documento completo. Fra le indicazioni delle tante modifiche fatte la Juventus una rettifica sulle perdite: 239,3 milioni di euro. Riviste anche le questioni legate agli stipendi “concordati” con i giocatori, che tanto hanno fatto discutere in questi giorni.

Fonte: juventus.com