Italia Under 21, 1-1 con il Giappone! Uno dell’Inter in campo per 90 minuti

L’Italia Under 21 di Nicolato ha sfidato il Giappone in amichevole con Bellanova e il prestito dell’Inter Pirola dal 1′ (vedi articolo). Gli Azzurrini vanno in vantaggio con Colombo ma nel secondo tempo si fanno raggiungere dai pari età giapponesi. Per Bellanova un tempo di gioco

AMICHEVOLE – L’Italia Under 21 di Nicolato ha affrontato in amichevole il Giappone. Gli Azzurrini, scesi in campo con l’esterno dell’Inter Bellanova dal 1′ oltre ai prestiti nerazzurri Pirola ed Esposito, siglano in vantaggio al 38′ con Colombo su assist proprio di Esposito, attualmente in forza all’Anderlecht. La prima frazione di gioco termina sull’1-0 per l’Italia ma nel secondo tempo Fujio sigla il gol del pari al 55′. Il match amichevole termina sull’1-1. Bellanova è rimasto in campo solo per un tempo di gioco: al suo posto al 46′ è entrato Cambiaso. Esposito è uscito al 64′ mentre Pirola è rimasto in campo per tutti i 90′.