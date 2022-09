Italia-Giappone u21, formazioni ufficiali: Bellanova e un prestito Inter dal 1′

L’Italia under 21 scenderà in campo tra poco contro il Giappone. Sfida amichevole che si giocherà a Castel di Sangro. In campo anche Bellanova dell’Inter più un prestito. Le formazioni ufficiali di Italia-Giappone

ITALIA-GIAPPONE U21, LE FORMAZIONI UFFICIALI: INTER PRESENTE

ITALIA (3-5-2): Caprile; PIROLA, Scalvini, Viti, Udogie; BELLANOVA; Fagioli, Esposito, Rovella; Colombo, Vignato. Commissario tecnico: Nicolato.

Giappone (in aggiornamento)