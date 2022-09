Cavaliere: «Brozovic imprescindibile non solo all’Inter! Perisic? Perdita»

Brozovic e Perisic sono due assenze diverse per l’Inter: il primo si è infortunato in Nazionale e rischia uno stop abbastanza lungo (vedi articolo) mentre il secondo ha scelto di lasciare Milano per andare al Tottenham. Dei due ne parla Vincenzo Cavaliere, intermediario ed esperto di calcio croato, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva

IMPRESCINDIBILE – Marcelo Brozovic si è infortunato con la Croazia mettendo nei guai l’Inter che a centrocampo si ritrova con la coperta corta visto che Hakan Calhanoglu non ha ancora recuperato del tutto. L’esperto di calcio croato ed intermediario di mercato, Vincenzo Cavaliere, parla così del centrocampista nerazzurro: «Brozovic ormai è una presenza imprescindibile sia all’Inter sia in Nazionale. Purtroppo si è fatto male da solo, da come si è sviluppata quell’azione avevo capito che non era una cosa da poco. Fortunatamente è solo una cosa di un mese e quindi per il Mondiale ci sarà. Da molti è stato indicato come il secondo o terzo miglior centrocampista al mondo».

PERDITA – L’Inter si è fatta scappare un altro croato, ovvero Ivan Perisic. Cavaliere non ha dubbi: «Addio sottovalutato? Io non so esattamente come siano andate le cose all’interno dell’Inter nei confronti di Perisic però secondo me hanno perso un giocatore di altissimo valore. L’anno scorso lui e Leao sono stati gli esterni più prolifici della Serie A, è un giocatore che fa la differenza pur avendo 34 anni e continua a farla nel Tottenham. Sì, sicuramente è stata una perdita per l’Inter».