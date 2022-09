Croazia vince 2-1 in Nations League. Brozovic in campo 90′ contro un ex Inter

Vittoria della Croazia per 2-1 in Nations League contro la Danimarca. Marcelo Brozovic in campo novanta minuti contro un suo ex compagno all’Inter.

IN CAMPO – La Croazia vince 2-1 Nations League contro la Danimarca. Nel primo tempo il gol del terzino Sosa. Al 77′ arriva il gol del pareggio dell’ex centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen, ma non basta. Dopo appena due minuti la Croazia torna subito in vantaggio con Majer. Marcelo Brozovic in campo per novanta minuti.