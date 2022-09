Olanda, primo posto solitario in Nations League: 0-2 con la Polonia. In campo uno dell’Inter

L’Olanda allenata da Louis van Gaal vince 0-2 in Nations League contro la Polonia. In campo però solo uno dell’Inter (tra i due convocati).

PRIMO POSTO – Anche l’Olanda in campo questa sera in Nations League, per la sfida in trasferta contro la Polonia, valida per la Nations League. Sblocca il match Gakpo nel primo tempo su assist di Denzel Dumfries, unico giocatore dell’Inter in campo tra i due convocati dell’Olanda (novanta minuti in panchina per Stefan de Vrij). Chiude la partita Bergwijn al 60′. Vittoria e primo posto solitario nel gruppo 4 di Nations League.