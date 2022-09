Slovacchia, sconfitta 1-2 con l’Azerbaigian! Skriniar in campo 90′

Skriniar in campo novanta minuti nella sfida di Nations League che ha visto la Slovacchia perdere contro l’Azerbaigian.

NATIONS LEAGUE – La Slovacchia esce sconfitta dalla partita di Nations League giocata in casa contro l’Azerbaigian. Novanta minuti in campo per Milan Skriniar al centro della difesa, ma questo non è bastato alla sua Nazionale per contrastare l’Azxerbaigian. Importante il gol di Dadashov nel primo tempo. Al 93′ il gol Jirka, ma al 95′ arriva il gol vittoria dell’Azerbaigian con Hagverdi