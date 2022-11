Asllani su Albania-Italia: «Chiedete a Reja perché gioco poco»

Kristjan Asllani ha commentato la prestazione della Nazionale albanese contro l’Italia, partita vinta dagli Azzurri per 1-3. Il centrocampista dell’Inter ha parlato anche del rapporto con il Ct Edy Reja

BUONA PARTITA – Ecco le parole di Kristjan Asllani a SuperSport. Il centrocampista dell’Inter ha parlato dopo la partita tra l’Albania e l’Italia: «Sono due mesi che aspetto questa partita e volevo giocare fin dall’inizio. Non ho iniziato dal 1′ e non ci sono problemi. Quando è arrivato il mio momento, ho cercato di aiutare la squadra. Non ce l’abbiamo fatta, ma credo che abbiamo giocato una buona partita. Abbiamo iniziato bene questa partita e dovevamo mantenere il più possibile il vantaggio, ma non ci siamo riusciti. Poi abbiamo avuto occasioni per riaprire il match, ma non ci siamo riusciti nemmeno con le traverse, se non fosse che l’avversario è fortissimo. Perché gioco poco? Non lo so e devi chiederlo all’allenatore. Sono qui, mi alleno bene e sono sempre pronto, ma non so perché non gioco molto. La comunicazione con Reja è la stessa di tutti gli altri. Io rispetto lui e lui rispetta me. Sono sempre contento quando vengo qui, ma alla fine le scelte le fa il mister. La formazione è decisa dall’allenatore».