Inter-Milan, il club nerazzurro apre una fase di vendita speciale! Le info

Inter-Milan non finisce mai. Nonostante la Serie A si sia fermata da nemmeno una settimana e riaprirà battenti solo a gennaio, è già tempo di pensare al derby del 5 febbraio. Il club nerazzurro apre una vendita dei biglietti speciale per gli abbonati al secondo anello blu

TEMPO DI DERBY – Inter-Milan si giocherà il 5 febbraio 2023 alle 20.45, quindi un mese dopo la ripresa della Serie A post Mondiale. Il giorno sembra lontanissimo ma il club nerazzurro anticipa i tempi e apre una vendita speciale per gli abbonati al secondo anello blu, tradizionalmente occupato in occasione del derby dai tifosi rossoneri.

VENDITA SPECIALE – Dalle 10:30 di venerdì 18 novembre fino alla mezzanotte di martedì 22 novembre tutti gli abbonati di secondo anello blu avranno la possibilità di accedere ad una vendita anticipata per qualsiasi posto disponibile, con uno sconto rispetto ai prezzi applicati al pubblico. Tutti quelli che non acquisteranno un posto durante la vendita speciale, sarà assegnato da sistema in maniera automatica un posto casuale al terzo anello verde o terzo anello rosso laterale lato Sud. Durante la fase di vendita anticipata sarà possibile selezionare un posto e acquistare fino a 4 biglietti, purché risultino abbonati al secondo anello blu.

Fonte: inter.it