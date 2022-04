Zenga: «Inter, episodi dalla sua parte: gol 1-0 esempio! Ultime due gare…»

Walter Zenga, in collegamento su Sky Sport, ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Roma 3-1. Inter fortunata anche negli episodi, a detta dell’Uomo Ragno. Poi una considerazione sulle ultime due partite

FUNZIONA TUTTO − Zenga non ha dubbi sul momento dell’Inter. Poi individua due partite per i nerazzurri in ottica Scudetto: «All’Inter funziona bene tutto e anche gli episodi sono a suo favore. Tipo Gianluca Mancini sbaglia clamorosamente di testa e poi 30 secondi dopo arriva il gol di Denzel Dumfries; stessa cosa nel derby con il salvataggio di Perisic e la rete del 2-0 di Lautaro Martinez. Capitano durante una stagione ma perché sai che sei forte. Le ultime due partite dell’Inter saranno molto significative perché giocherà contro Cagliari e Sampdoria. Bisognerà capire come arriveranno queste due squadre, se ancora in lotta o meno».