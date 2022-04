De Vrij: «Sto ritrovando continuità! Abbiamo tanta voglia di vincere»

De Vrij ha parlato a Inter TV al termine dello splendido successo per 3-1 ai danni della Roma. Il giocatore, in campo al Meazza, ha esultato per il tris ai giallorossi.

AVANTI COSÌ – Stefan de Vrij esulta dopo Inter-Roma: «Sono punti pesanti, contro una squadra molto forte e lo si è visto. Sta dimostrando da un po’ quanto è forte, ha tantissimi giocatori di qualità, ma siamo sempre stati sul pezzo, concentrati e ordinati. Abbiamo attaccato bene, con equilibrio, e l’abbiamo portata a casa. Sicuramente penso che sia importante pensare una partita alla volta, non guardare troppo avanti e continuare a giocare con questo spirito e questa voglia di vincere. Penso che si veda pure in campo una squadra che si rende conto delle occasioni che abbiamo. Giochiamo con tanto spirito e tanta voglia di vincere, dobbiamo continuare così. In ripresa? Sì. Ho anche avuto un infortunio, era la seconda partita in quattro giorni dopo tanto tempo. È importante trovare continuità e riavere il ritmo, è importante sempre dare il massimo come ho sempre fatto. Testa al Bologna? Sì, esatto».