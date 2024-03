Visnadi esagera: «Barella cascatore e commediante! Non è l’unico»

L’Inter di Inzaghi sta volando in campionato dove è in vetta alla classifica a +15 sulla Juventus e +16 sul Milan. Visnadi risponde ai tanti tifosi rossoneri e bianconeri che durante Microfono Aperto su Radio Sportiva fanno riferimento unicamente agli episodi arbitrali piuttosto che ai numeri e alle prestazioni impressionanti dei nerazzurri. Il giornalista parla anche di Barella, esagerando nella descrizione

NESSUNO SCANDALO – L’Inter di Simone Inzaghi sta dominando in lungo e in largo in campionato, ma evidentemente non basta ai tifosi di Milan e Juventus che tentano di giustificare la distanza in classifica con ipotesi fantasiose. Gianni Visnadi replica: «Io non credo che l’Inter stia vincendo il campionato scandalosamente. La distanza in classifica con le avversarie non è dettata solo da questi errori arbitrali: c’è stato l’episodio di lunedì (Inter-Genoa, ndr) che è stato il più eclatante sicuramente, tutti abbiamo detto che non era calcio di rigore ma onestamente non penso tolga nulla ai meriti dell’Inter».

COMMEDIANTE – Visnadi esagera poi parlando di Nicolò Barella, accusato di esagerare nelle reazioni in campo: «Per quanto riguarda Barella è un grandissimo giocatore, ha però un modo di comportarsi sul campo che può essere irritante. Quello che ha fatto lunedì è sbagliato e non si fa così, ma non è che adesso gli arbitri devono mandarlo via appena lo vedono. E comunque tante squadre hanno il loro cascatore, hanno il loro commediante. Purtroppo è un malvezzo di questi giocatori che sono l’espressione della virilità e della forza e poi per un soffio di vento cadono e si rotolano facendo delle figure barbine. Barella è uno di questi, ma non c’è solo Barella».