Simeone informa Inzaghi: «Non so se Griezmann ci sarà contro l’Inter!»

Alla vigilia di Cadice-Atletico Madrid Diego Simeone, intervenuto in conferenza stampa, dà alcune informazioni utili anche per la prossima sfida di Champions League contro l’Inter.

RECUPERO – Negli ultimi tempi le condizioni fisiche di Antoine Griezmann hanno preoccupato l’Atletico Madrid, che ha dovuto fare a meno del francese. A un giorno dalla sfida di campionato contro il Cadice Diego Simeone informa i giornalisti sulla situazione dell’attaccante, anche in vista della sfida di Champions League contro l’Inter della prossima settimana. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore: «Antoine Griezmann domani non sarà disponibile, non sappiamo se ci sarà per la partita con l’Inter. E se non arriverà pronto per la partita con l’Inter, forse lo sarà per la partita con il Barcellona». Quelle di Simeone sono dichiarazioni che lasciano pensare, considerando che nella sfida d’andata a San Siro non ci si aspettava di vedere Alvaro Morata, considerato infortunato fino a qualche giorno prima. Inzaghi, intanto prende nota.